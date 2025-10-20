中国電力によりますと、２０日午前９時２０分ごろ島根県松江市にある島根原子力発電所２号機で、輸送による損傷や異物混入などがないかを確認する「新燃料受取検査」をしようとしたところ、新燃料２体が床面に転倒したということです。 検査業務をしていた協力会社の作業員１人が転倒した新燃料に接触し、右手と右足を打撲するけがをしました。 転倒した新燃料２本は、変形が確認されたため、使用しないということです。 中国電