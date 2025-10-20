JOCのコーチ会議後、取材に応じる井上康生選手強化本部長＝20日、東京都内日本オリンピック委員会（JOC）は20日、競技団体の強化担当者を集めたコーチ会議を東京都内で開き、五輪柔道金メダリストの井上康生選手強化本部長は、来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪に向け「過去最高水準の成果」を目標に掲げた。JOCによると、メダル数の具体的な目標は示さない。9月に就任した井上氏は「スポーツの魅力や価値を発信していきなが