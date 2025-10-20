米国のトランプ大統領がロシアとウクライナの双方に現在の戦線での停戦を呼びかけたことに、露側から批判的な論調や発言が出ている。ハンガリーで開催される見通しのトランプ氏とプーチン露大統領の首脳会談に向け、安易な妥協はしないとのシグナルを送っている可能性がある。露大衆紙「モスコフスキー・コムソモレツ」（電子版）は１９日、パレスチナ自治区ガザでの停戦発効後にイスラエルが空爆したことに触れ、「紛争の根本