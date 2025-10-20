アメリカのAWS（＝アマゾン・ウェブ・サービス）は、提供するクラウドサービスで障害が発生したと発表しました。【映像】AWSで障害 約60のサービスに影響かAWSは20日、「アメリカの東部地域の複数のAWSサービスでエラー率と遅延の増加を確認した」と発表しました。AWSが提供する約60のサービスに影響が出ているということです。日本時間午後6時半ごろの発表では、「回復の兆候が確認されている」としています。複数のオン