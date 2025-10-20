東大名誉教授で社会学者の上野千鶴子氏が１８日、Ｘにつづった内容が波紋を呼んでいる。村山富市元首相が１７日に１０１歳で死去したことを受けてのポストで、上野氏は「私心のない政治家として尊敬を集める村山富市さん。だが土井たか子さんと並んで、今日の社民党の覆いがたい衰退を招いた戦犯だ。村山さんを総理にし、土井さんを国会議長にして党籍離脱させた保守政党の狡知。支持者が離れた責任を誰がとるのか。」と記した