「無印良品」を展開する良品計画は10月20日、10月24日〜11月3日まで開催予定の「無印良品週間」について、ネットストアでの実施を見送り、実店舗のみで開催することを発表した。無印良品ネットストアは、物流業務委託先のランサムウェア感染に伴う物流障害でサービスを停止しているこの措置は、同社が物流業務を委託しているASKUL LOGISTの親会社であるアスクルがランサムウェアに感染し、システム障害が発生したことによるもの。1