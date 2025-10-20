フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝のラジオ番組、『武田砂鉄ラジオマガジン』。10月20日は、月曜レギュラーでドイツ出身の翻訳家・エッセイストのマライ・メントライン氏と、長距離巡航ミサイル、トマホークについてトークを繰り広げた。 マライ「今日のお話は“武器供与”がテーマです。ちょっと朝から物騒なんですけど、すみませんね」 武田「いえいえ」 マライ「先週木曜