今月18日(土)午前3時に発生した台風24号は、東から西へ吹く貿易風に流され、フィリピンを通過したあと20日午後3時には南シナ海を西よりに進んでいる状況です。日本には直接の影響はありませんでしたが、これから11月にかけてもまだ油断ができません。過去には11月に入ってから台風が日本列島に接近し、上陸したケースもあります。日ごろから大雨への備えをしておくことが肝心です。台風発生のカギとなる南の海上の海面水温気象衛星