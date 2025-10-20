高松市役所 10月15日、高松市の飲食店を利用した団体客から「複数名が体調を崩している」と高松市保健所に連絡があり、14人の食中毒が判明しました。飲食店は3日間の営業停止処分を受けました。 高松市によりますと、10月10日に高松市片原町の飲食店「BEANERS art＆diner」を利用した団体客19人のうち14人が下痢や腹痛、倦怠感を訴えました。症状のある人が医療機関を受診し、うち10人の便からカンピロバクターが検出