（スタジオ解説）（徳増 ないる キャスター）自民党の高市総裁と維新の吉村代表は、この後、午後6時から党首会談を行い、連立政権に向けた合意文書に署名します。20日朝、2人は電話で会談を行ったとみられ、吉村代表は、12の項目について合意がほぼまとまった、連立に合意したと会見で話しています。では、どのような形で連立を組むのでしょうか。連立をする場合、通常は閣僚を出して連携し、責任を共にするという形をとりま