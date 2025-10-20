ドル指数は小動き＝ロンドン為替 週明けのドル指数は、小幅の動きにとどまっている。９８．３８６から９８．６６８までのレンジで推移。先週末ＮＹ終値９８．４３３を挟んだ上下動となっている。ドル指数で構成比率の高いユーロドルが1.1652-1.1676までのレンジにとどまっていることを反映。 ドルインデックス＝98.47(+0.04+0.04%)