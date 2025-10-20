◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第６戦ソフトバンク―日本ハム（２０日・みずほペイペイドーム）日本ハム・郡司裕也捕手が同点の適時二塁打を放った。１点を先制された直後の４回１死二塁、モイネロが投じた内角への１４２キロカットボールに反応。左翼線へライナーを弾き返した。「打ったのはカットボールです。勝つ！！！」と気合の入ったコメントを残した。日本ハムは３連敗（ソフトバン