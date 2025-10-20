タレント上沼恵美子（70）が20日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。全国で相次ぐクマ被害に言及した。上沼は番組のオープニングトークで「あない熊が出てきたら怖いわ」と言及。愛犬の柴犬「すもも」を連れて山に行くことがあるそうで「私ね、すーを連れて行ってる山がある」とし「怖い」とクマ出没を警戒していることを明かした。さらに、岩手県内の保育園の敷地内にクマが現れたという報道に触れ