茨城県常陸大宮市の住宅で火事があり、現在も消火活動が続いています。警察によると、この家に住む70代の夫婦と連絡がとれていないということです。きょう午後4時前、茨城県常陸大宮市山方で「煙が見える」と近くに住む人から119番通報がありました。火事があったのは2階建ての木造住宅で、消防車など11台が出動し、現在も消火活動が続いています。警察などによりますと、この家に住む70代の夫婦と連絡がとれていないということで