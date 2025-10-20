◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第6戦 ソフトバンク-日本ハム(20日、みずほPayPayドーム)日本ハムは1点ビハインドで迎えた4回、郡司裕也選手のタイムリーですかさず同点に追いつきました。3回裏、清宮幸太郎選手の送球エラーの間にソフトバンクに1点先制を許した日本ハム。それでも直後の4回表、先頭の矢澤宏太選手がライトへの2ベースで出塁しチャンスを作ります。ここで4番のレイエス選手は空振り三振に倒れますが、