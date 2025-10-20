20日午後、茨城県常陸大宮市で木造2階建ての住宅が燃える火事があり、住人とみられる高齢の夫婦と連絡が取れていないということです。警察や消防によりますと常陸大宮市山方で20日午後4時前、通行人から「2階建ての建物が燃えていて、逃げ遅れの可能性もある模様」と119番通報がありました。木造2階建ての一軒家が全焼したということで、住人とみられる79歳の夫と77歳の妻と連絡が取れておらず、逃げ遅れた可能性があるということ