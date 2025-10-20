強盗事件が発生した直後に、フランス・ルーブル美術館の館内を捉えた映像。偶然現場に居合わせたFNNの記者が撮影したものです。カメラは、混乱するパリの人気観光地の一部始終を映し出していました。強盗事件が起きたのは、現地時間19日午前9時半ごろ。ルーブル美術館が開館した直後のことでした。4人組の窃盗団がルーブル美術館から強奪したのは、皇帝ナポレオンにまつわるダイヤ・エメラルドをちりばめたネックレスなど9点。犯行