世界最大級のK-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』。11月28日（金）・29日（土）の2日間にわたり香港で開催される同授賞式が、TELASA（テラサ）で日本独占生配信されることが決定した（※主催者：Mnet Japan、Mnet Smart+、Mnet Plusを除く）。授賞式だけでなく、レッドカーペットの様子も生配信。後日、アーカイブ配信も予定されているほか、過去3年分の『MAMA AWARDS』のアーカイブも、本日10月20日（月）から配信スタートした。