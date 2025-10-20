イギリス発の家電ブランド「Russell Hobbs（ラッセルホブス）」から、人気の『電動ミル ソルト＆ペッパー ミニ』が機能強化されて新登場する。発売日は10月31日で、全国の取扱店および公式オンラインショップで順次販売を開始する。 （関連：【画像】Russell Hobbs『電動ミル ソルト＆ペッパー ミニ』《詳細・デザイン一覧》） 今回の新モデルは、現行機「7933JP」シリーズをリニューアルした後継機