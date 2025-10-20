秋が深まる中、瀬戸内市では季節外れのヒマワリが見ごろを迎えています。 【写真を見る】耕作放棄地に季節外れのヒマワリ約10万本が秋の空を見上げるように咲き誇る【岡山】 約10万本のヒマワリが秋の空を見上げるように咲き誇っています。ヒマワリは瀬戸内市内で駄菓子店を経営する大町が店舗のそばにある耕作放棄地、約3700平方メートルで育てているものです。 秋に客や地域住民に楽しんでもらおうと9月上旬に種を撒