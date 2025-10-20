卓球Tリーグ岡山リベッツは、おととい（18日）、アウェーで木下マイスター東京と対戦。エース・張本の活躍もあり、3－2で勝利しました。 リーグ屈指の強豪・東京との一戦に臨んだ岡山リベッツ。 第1マッチのダブルスを落として迎えた第2マッチにエース・張本を送り込みます。 5ゲーム目まで続いたシーソーゲームをものにすると、その後両チーム1勝ず