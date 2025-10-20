¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û 10·î26Æü¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç¥É¥é¥Þ¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¼ç±é¤ÇÀÖ±ÆÌò¤Îº´Æ£Âç¼ù¡ÊEXILE / FANTASTICS¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀÖ±Æ¤È¤È¤â¤Ë¡È±Æ¡É¤Ç°ÅÌö¤¹¤ë¥Ð¥Ç¥£¡¦ÀÄ±Æ¤ËÊ±¤¹¤ëFANTASTICS¤ÎÌÚÂ¼·Å¿Í¡¢ÀÖ±Æ¡¢ÀÄ±Æ¤ÎÎÉ¤­·»µ®Ê¬¡¦Çò±Æ¤ò±é¤¸¤ë²ÃÆ£ÎÊ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤ÎÆñÅ¨¤È¤Ê¤ëµðÂç¤ÊÀéÇ¯ê±¡Ê¤¬¤Þ¡Ë¤¬½ÂÃ«¤Î³¹¤ËÅÐ¾ì¡£¡ÈÇ¦¥Ð¥¹¡É¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿ÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ø²¾