20日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比10円高の4万9310円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万9185.5円に対しては124.50円高。出来高は2590枚となっている。 TOPIX先物期近は3252.5ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.05ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物