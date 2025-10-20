Image: Amazon こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2025年10月20日は、最長約100時間の再生時間とワイヤレス充電対応を実現したMarshall（マーシャル）のワイヤレスオンイヤーヘッドホン「Major V」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 Marshall ワイヤレスオ