11月9日投開票の呉市長選挙に新人の東國裕氏が立候補を表明しました。日本製鉄呉地区の跡地に計画されている防衛省の「複合防衛拠点」の整備に反対を訴えています。呉市長選にはこの他に新人と現職合わせて3人が立候補を表明しています。2025年10月20日