2012年以来の日本一奪回を目指した今季の巨人。だが、ペナントレースでは首位・阪神に15ゲームの大差をつけられ3位。クライマックスシリーズ（CS）でもファーストステージで2位横浜DeNAに連敗して終戦。またしても悲願達成には至らなかった。その巨人が来季に向けて、いち早く動き出した。10月14日、二岡智宏ヘッド兼打撃チーフコーチと駒田徳広3軍監督が今季限りで退任することを発表したのだ。この“優秀な参謀”が抜ける