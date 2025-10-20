2025年10月20日、韓国・国民日報はカンボジアで活動する詐欺組織に関与している韓国人の数が政府の推定の約1000人を大きく上回る可能性があると報じた。韓国の若者らが「高収入の仕事がある」などと勧誘されてカンボジアに渡り、詐欺組織に拉致・監禁される事件が急増している。韓国法務部の統計によると、韓国からカンボジアへの渡航者数は21年の5476人から、22年は3万5606人、23年は8万4378人、24年は10万820人と急増している。