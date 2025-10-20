毎年春と秋に中国南部の広東省広州市で開かれている中国輸出入商品交易会（広交会）の第138回第1期が10月19日、5日間の会期を終えました。広交会の公式サイトが明らかにしたところによりますと、終了日の19日の時点で、海外の222の国や地域から、春の第1期に比べ6．3％増の延べ15万7967人のバイヤーが会場を訪れたということです。第138回広交会第1期は「先進製造」がテーマで、総展示面積は52万平方メートル、出展ブース数は2万50