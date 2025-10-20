◇パCSファイナルステージ第6戦日本ハム―ソフトバンク（2025年10月20日みずほペイペイD）日本ハムの郡司裕也捕手(27）が20日、CSファイナルS第6戦に「4番・三塁」で先発出場。0―1で迎えた4回に同点打を放った。勝つしかない大一番で、4番が難敵・モイネロから逆襲の1点をもぎ取った。3回にプロ初の中4日で決戦の先発マウンドに上がった達が先制点を許した直後だった。先頭の矢沢がモイネロから右翼線を破る二塁打で