自民党の高市総裁と日本維新の会の吉村代表が20日、連立政権の合意書に調印しました。「『日本の底力』を信じ、全面的に協力し合うことを決断した」としています。自民党の高市総裁と日本維新の会の吉村代表は20日、国会内で党首会談を行い、連立政権の合意書に調印しました。合意書では、「『日本再起』を図ることが何よりも重要であるという判断に立ち、『日本の底力』を信じ、全面的に協力し合うことを決断した」としています。