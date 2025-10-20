サンマやスルメイカなどが近年にない豊漁となっている。海水温や黒潮の流れの変化を指摘する声もあるが、はっきりとした原因はわかっていない。ピーク時と比べた水揚げ量は低水準にとどまっており、来年以降も回復が続くかどうかは不透明だ。（橋本龍二）漁業情報サービスセンターによると、８〜９月のサンマの水揚げ量は２万８４８９トンで昨年同期比で２・４倍となっている。水揚げ量の増加により、消費者にとっては手に取