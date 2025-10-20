自民党と日本維新の会が20日、連立政権の合意書に調印しました。自民党の高市総裁は「大変大きな一歩」だと連立の意義を強調しています。自民党と日本維新の会の党首会談は20日、国会内で行われ、両党の党首が連立政権の合意書に調印しました。その後、両党首は共同記者会見を開き、自民党の高市総裁は「大変大きな一歩」だと話しました。自民党高市早苗 総裁「政策の協定に署名をすることができた、合意することができた。