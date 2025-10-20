自由民主党と日本維新の会が連立に合意しました。 【写真を見る】自民と維新が連立に合意熊本県民や県組織は…浅い連立？政策の考え方が近かった？ この連立を熊本県民はどのように見ているのでしょうか？ 40代女性「大丈夫かな？と思います。裏金問題とか代表の人たちがちゃんとしてくれるのかなと」80代女性「連立はオッケー。前に野党が政権を獲った時、めちゃくちゃになった。野党は自民党が言うのを反対反対と言っ