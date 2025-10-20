全国の舞台への切符を懸けた高校サッカー選手権大会石川県大会。ベスト4が出そろいました。 負ければ終わりのトーナメント。18日の準々決勝第一試合、第1シードの鵬学園と金沢桜丘の1戦。試合が動いたのは前半10分。ヘディングから混戦になり、最後はゴール前に詰めていた山崎唯人が押し込み、鵬学園が先制します。勢いは止まらず、前半さらに1点を追加した鵬学園が、2-0で8年連続のベスト4一番乗りで