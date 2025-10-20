赤色灯を光らせサイレンを鳴らす乗用車。道路運送車両法違反などの疑いで、石川県野々市市の男子大学生が書類送検されました。男子大学生は、自ら赤色灯を付けるなど乗用車を不正改造し、法定速度を超える速度で運転した疑いです。「パトカーの赤色灯がかっこいいと思って改造した」などと認めている大学生。速度超過については「覚えていない」と容疑を否認しています。