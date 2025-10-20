今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿されたおもしろいリアクションを見せてくれた猫ちゃん。どうやら、ひとりで遊んでいたようですが興奮しすぎて訳が分からなくなり、部屋を出ようとしたそうです。そしたら…。投稿はXにて、638.2万回以上表示。いいね数は3.9万件を超えました。 【動画：興奮しすぎて訳が分からなくなった猫→『部屋のドアを自分で開けようとした』次の瞬間…】 わけわからんくなって部屋から出ようとした