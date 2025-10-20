バーチャルYouTuberの「奈羅花」（ならか）が20日、2025年11月6日をもって所属事務所「にじさんじ」から卒業することを電撃発表した。「にじさんじ」の公式X（旧ツイッター）などで発表された。 【写真】電撃卒業を発表した「奈羅花」 「奈羅花」は2019年12月に、人気事務所「にじさんじ」でバーチャルYouTuber（VTuber）としてデビュー。ゲーム実況配信などで人気を集め、2025年10月20日現在