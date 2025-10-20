元ものまね芸人で、11年ぶりのグラビア登場が話題となったおかもとまり(35)が20日までに自身のインスタグラムを更新。漫画家でタレントの浜田ブリトニーと訪れた箱根旅行の様子を投稿した。 【写真】巨大ワインボトルをバックに仲良し笑顔2ショット 「浜田ブリトニーさん家族&オカオカハウスのスタッフさんと息子で箱根旅行#箱根ユネッサンス楽しかった息子とブリさんの身長差がっ来年には越すかな