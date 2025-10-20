2025年3月の香川県立高校一般入試 香川県の公立高校の2026年度の募集定員が発表されました。 全日制・公立高校の募集定員は合わせて5679人で、2025年度より116人減りました。県内の中学校の卒業予定者は8224人と前の年度より141人減っています。 また、自己推薦選抜での募集は1435人で、全体に対する割合は25.3％と、過去最も高くなりました。 一般選抜の競争率は例年並みの1.12倍を見込んでいます。 香川県