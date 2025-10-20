臨時国会で21日に総理大臣指名選挙が行われるのを前に、自民党と日本維新の会は連立政権に向けて実質合意しました。こうした動きについて、地元選出の国会議員はどのように受け止めているのでしょうか。週末の動きを追いました。 福岡県宗像市で19日に行われた祭りで、有権者と意見を交わしていたのは、福岡4区選出の自民党の宮内さんです。■自民福岡4区・宮内秀樹衆議院議員「首班指名がどうとはならない。」■有権者「いい意