岐阜県の世界遺産・白川郷の上流で計画されている、産業廃棄物の最終処分場をめぐり、漁協関係者らが県に建設中止を求める署名を提出しました。 【写真を見る】白川郷の上流に最終処分場計画 廃プラスチックや水銀含む産業廃棄物など 飛騨・富山の漁協が建設中止求める署名を提出 岐阜・高山市荘川町 白川郷へと流れる庄川の源流域、高山市荘川町では、富山市の業者が11万平方メートル＝バンテリンドーム約2.5個分の