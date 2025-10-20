事件があった現場高松市亀井町 20日夕方、高松市でパトカーが追跡する車が車2台と衝突しました。警察が逃げた車の行方を追っています。 警察などによりますと20日夕方、高松市中央公園近くの道路でパトカーが追跡していた車が車2台に衝突しました。 この事故によるけが人の情報は今のところ入っておらず、警察が行方を追っています。 （衝突されたと話すタクシー運転手）「警察官の方が車か