俳優・染谷俊之と小西詠斗がW主演を務める、テレビ大阪ドラマ『UNREAL-不条理雑貨店-』（毎週月曜）の第2話が、きょう20日深夜に放送される。【写真多数】ドラマ『UNREAL-不条理雑貨店-』第2話 場面カット人気漫画の実写化で、怪しげなアンティーク雑貨店「UNREAL」のミステリアスな主人・ヤギオ（染谷）と、ヤギオの世話を焼く高校生・濱家宗哉＝ムネチカ（小西）の絆と宿命を描くストーリー。テレビ大阪（毎週月曜深夜1