元モーニング娘。でタレントの後藤真希の衣装姿に、ファンがうっとりしている。２０日にインスタグラムで「小籔＆ゴマキの＃うたばなしのときの衣装〜」とつづると、衣装姿のオフショットを披露。デコルテや肩があらわになたチュール記事のオフショルダーに、ふんわりとしたスカートをあわせた衣装になっている。「＃まきふく」のハッシュタグがつけられたこの投稿にファンからは「めっちゃめっちゃ可愛い」「美しいお顔」「