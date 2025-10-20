全国各地でとまらない、クマ被害。この週末にも、クマに襲われた人が頭の骨を折る、目の付近を切るなどの被害が続出しています。クマ被害の治療にあたってきた医師によると、被害の多くは顔や頭に集中しているということです。■岩手県盛岡市でクマ居座り4時間後に捕獲フェンスの向こう側でゆっくりと歩くクマ。周囲の様子をうかがうように移動しています。20日午後、岩手県盛岡市でNNNのカメラが捉えました。場所は、盛岡駅から