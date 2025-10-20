10月19日、高知県高知市の宿泊施設で制止する施設の男性を車で押しのけ、料金を支払わずに逃げたとして、高知県警は高知市の無職の男を強盗の疑いで逮捕しました。強盗の疑いで逮捕されたのは、高知市相生町の無職・大山龍二容疑者（33）です。警察によりますと、大山容疑者は19日午後1時20分頃、宿泊していた高知市内の施設で宿泊代金や飲食代など約2万9000円を支払わず退室。管理者の20代の男性が、料金を支払わずに車へ向かう大