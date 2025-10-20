Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、10月20日の第1試合に出場する4選手を発表した。開幕から約1カ月が経過し、チームにプラスポイントをもたらしている男性3選手に、なかなか初勝利が遠いKADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）が挑むという構図。どんな展開が待ち受けているか。【映像】強豪の男性3選手に岡田紗佳が挑戦！4選手の中で、最もポイントを稼いでいるのは赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）。6戦3勝でラ