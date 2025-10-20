総理就任以来批判にさらされ厳しい顔ばかりしていた石破茂総理だったが、退陣を表明してから「シゲちゃんかわいい」「自分のキャラを最大限活かしてきてる」「無敵モード」「無駄に明るい」とSNSで話題になっている。【映像】石破総理、中3アイドルとハートポーズを披露（実際の様子）「謙虚に、真摯に受け止めなければならない」「国難ともいうべき厳しい状況に直面している」「今もっとも大切なことは国政に停滞を招かないこ