20日午前10時5分ごろ、愛知県東海市元浜町の大同特殊鋼知多工場で「高さ10メートルぐらいの屋根から男性が落下した」と救急隊から110番があった。岐阜県瑞穂市の板金業広沢淳さん（55）が意識不明の重体で病院に搬送され、約1時間半後に死亡した。東海署によると、広沢さんは屋根の張り替え作業をしていたところ、踏み出した場所に穴が開き落下した。署は詳しい状況を調べている。