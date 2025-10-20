宮城県警は２０日、仙台市太白区に住む７０歳代の無職女性が、金塊約１８・６キロ・グラム（時価３億４８００万円相当）と現金約１０４０万円をだまし取られる特殊詐欺被害に遭ったと発表した。県警によると、県内の特殊詐欺の被害額としては過去最高という。発表によると、女性宅に７月上旬、ＮＴＴを名乗る自動音声で「このまま放置すると、電話が２時間後に使えなくなる」と電話があった。案内に従ってダイヤルを押したとこ